Polizeirapport

Winterthur: Unbekannter Hund beisst Frau in die Hand

Ein Hund hat eine Frau am Dienstagabend in Winterthur unvermittelt in die Hand gebissen und verletzt. Die Person, die mit dem Hund unterwegs war, entfernte sich anschliessend mit dem Tier, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Um welche Hunderasse es sich handelte, sei derzeit nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die attackierte Frau habe so unter Schock gestanden, dass sie sich nicht einmal an die Farbe des Hundes erinnern konnte.

Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen, die den Vorfall beobachteten.

Die Frau war kurz nach 20.15 Uhr auf dem Trottoir an der Tösstalstrasse in Winterthur unterwegs gewesen. Unvermittelt biss ein ihr entgegenkommender Hund in ihre Hand. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau ins Spital. (sda)