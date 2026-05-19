Polizeirapport

Grosseinsatz bei Coop City in Zürich nach Rauchentwicklung – 4 Verletzte

Beim Coop City St. Annahof in der Bahnhofstrasse in Zürich läuft aktuell ein Grosseinsatz der Polizei. Die Einsatzkräfte sind wegen einer Rauchentwicklung ausgerückt, schreibt der Blick unter Berufung auf die Stadtpolizei Zürich.

Die Polizei und Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot ausgerückt. bild: zvg

Schutz und Rettung Zürich geht laut dem «Blick» davon aus, dass ein Austritt von Kältemitteln die Rauchentwicklung verursacht hat. Mindestens vier Personen seien bei dem Zwischenfall verletzt worden.

Als Sicherheitsmassnahme wurde das Einkaufszentrum evakuiert. Polizei und Feuerwehr haben den gesamten Block rund um das Einkaufszentrum abgesperrt, schreibt der Tages-Anzeiger. Passanten und Pendler müssen aufgrund des Einsatzes im Bereich der Bahnhofstrasse mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Video: extern/zvg

(hkl)

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