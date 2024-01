Polizeirapport

Mysteriöser Todesfall in St. Margrethen: Frau stirbt bei Brand in Solarium

Am Montagvormittag ist in St. Margrethen SG eine Frau in einem Solariumbetrieb tot aufgefunden worden. Sie befand sich gemäss einer Mitteilung der Polizei in einer mit Rauch gefüllten Kabine.

Sowohl die Brandursache als auch die Todesursache der Frau werde abgeklärt, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Im Erdgeschoss der Liegenschaft sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Bei der leblosen vorgefundenen Person handelt es sich gemäss Mitteilung um eine 48-jährige Ukrainerin mit Wohnsitz im St. Galler Rheintal.

Ob die vollständig bekleidete Frau zuvor das Solarium benutzt habe, stehe nicht fest, schrieb die Polizei weiter. Das Solarium beinhalte mehrere Einzelkabinen und könne während den Öffnungszeiten selbständig betreten und bedient werden. (sda)