Polizeirapport

Zehnjähriger stirbt bei Unfall mit Bus im Kanton Waadt

Ein zehnjähriger Bub ist am Dienstagabend in Forel VD von einem Postbus überfahren worden. Trotz erster Hilfe verstarb das Opfer noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Aus ersten Erkenntnissen geht hervor, dass der Fahrer eines Linienbusses nach links abbog, um auf einem dafür vorgesehenen Platz zu wenden, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte. Bei diesem Manöver fuhr der Fahrer den Knaben an, der sich auf diesem Platz befand.

Die genauen Umstände des Unfalls blieben zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um diese zu ermitteln. (rbu/sda)