Polizeirapport

Töfffahrer in Steffisburg (BE) nach Selbstunfall verstorben

Ein Motorradlenker ist am Sonntagnachmittag in Steffisburg (BE) nach einem Selbstunfall verstorben. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen trotz umgehender Rettungsmassnahmen noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13:00 Uhr auf dem Gummweg Richtung Steffisburg Dorf. Aus noch zu klärenden Gründen verlor der Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie es weiter hiess. In der Folge kollidierte er mit einem Verkehrsschild und wurde schwer verletzt.

Ersthelfende und ein Ambulanzteam konnte den Mann nicht mehr retten. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 50-jährigen Italiener aus dem Kanton Bern.

Die Polizei sperrte den betroffenen Strassenabschnitt während der Unfall- und Rettungsarbeiten für mehrere Stunden. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland sind Ermittlungen im Gang. (sda)