14-jähriger Jugendlicher stürzt bei Aarau über Felswand und stirbt

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Sonntag im Gebiet der Ramsflue in Erlinsbach AG bei einem Absturz über eine Feldwand tödlich verletzt worden. Das Opfer wurde nach einer intensiven Suche in felsigem Gebiet tot geborgen.

Der aus der Region Aarau stammende Jugendliche war mit einem Freund im Gebiet der Ramsflue unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag Medienberichte bestätigte. Die Polizei war kurz vor 16.00 Uhr über den Absturz des Jugendlichen informiert worden.

An der Suche nach dem Vermissten standen neben der Kantonspolizei und der Stadtpolizei auch zwei Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht und Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. (sda)