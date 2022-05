Zwei Männer durch Messerstiche beim Bahnhof Baden AG verletzt

Bei einem gewalttätigen Streit zwischen drei Männern aus der Türkei sind am Dienstagabend beim Bahnhof Baden AG zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Die Verletzten mussten ins Spital. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Der Streit entbrannte vor 23.00 Uhr bei einer Imbissbude am Bahnhof Baden, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Augenzeugen meldeten der Notrufzentrale, mehrere Männer seien aufeinander losgegangen. Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen aus.

Die Polizei fand einen am Boden liegenden Mann vor, der am Körper stark blutende Verletzungen aufwies. Die Patrouille leistete erste Hilfe. Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Der 48-jährige Türke wurde sofort operiert. Er befindet sich gemäss Polizeiangaben inzwischen ausser Lebensgefahr. Ein 39-jähriger Türke wurde beim Streit am Arm verletzt. Er wurde ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Polizei nahm einen 37-jährigen Türken fest. Er muss laut Polizei ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. Am Tatort stellte die Polizei ein Messer als mutmassliche Tatwaffe sicher.

Die Umstände sowie die Hintergründe der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. (aeg/sda)