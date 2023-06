Der Unfallort nahe Beringen SH. Bild: Kapo SH

Polizeirapport

8 Verletzte bei Frontalcrash von Wohnwagen – darunter vier Kinder

In Schaffhausen werden bei einem Autounfall am Sonntagabend acht Personen verletzt, darunter vier Kinder. Ein Auto mit einem Wohnwagen krachte frontal in ein anderes auf der Gegenfahrbahn.

Um kurz vor 18 Uhr am frühen Sonntagabend fuhr ein Auto mit einem angehängten Wohnwagen Richtung Guntmadingen. Kurz nach einem Kreisel kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Kantonspolizei Schaffhausen in einer Medienmitteilung schreibt.

Dabei wurden ein 7-jähriger Junge und ein 44-jähriger Mann schwerverletzt. Ein 53-jähriger Mann, ein 15-jähriger Junge und zwei Mädchen im Alter von neun Jahren wurden mittelschwer verletzt. Ein 54-jähriger- und ein 49-jähriger Mann kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die verletzten Personen wurden mit vier Rettungshelikoptern und Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht. Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Strasse H13 war wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt, die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab. (con)