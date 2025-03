Eine Fremdeinwirkung steht nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei nicht im Vordergrund. Bild: keystone

Polizeirapport

Vermisster Mann tot in der Aare bei Niedergösgen SO aufgefunden

Ein seit Mitte Januar vermisster 83-jähriger Mann ist am Montag in der Aare bei Niedergösgen SO tot aufgefunden worden. Eine Fremdeinwirkung steht nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei nicht im Vordergrund.

Ein Institut für Rechtsmedizin habe die Identität des Mannes aus Dulliken SO festgestellt, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit. Der 83-Jährige war seit dem 15. Januar vermisst worden. (sda)