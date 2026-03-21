Polizeirapport

La Heutte BE: Autolenker springt während Flucht vor Polizei aus fahrendem Auto

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle der Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag in Reconvilier Fahrerflucht begangen. Seine Flucht endete in La Heutte BE, nachdem er aus dem noch fahrenden Auto sprang. Er und sein minderjähriger Beifahrer wurden unter Androhung von Waffengewalt gestoppt.

Der Mann habe sich gegen 14.30 Uhr einer Kontrolle entziehen wollen und sei auf die Autobahn A16 in Richtung Biel geflüchtet, teilte die Kantonspolizei Bern am Samstag mit. Eine Polizeipatrouille habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen.

Während der Flucht missachtete der Lenker laut Polizeiangaben mehrere Verkehrsregeln und war teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Versuche der Einsatzkräfte, das Fahrzeug mittels Warnvorrichtungen und Anhaltesignalen zu stoppen, seien erfolglos geblieben.

Fahrer sprang aus fahrendem Auto

Bei La Heutte verliess der Fahrer die Autobahn und fuhr in Richtung des Dorfes. Dort sprang er aus dem noch rollenden Auto und flüchtete zu Fuss weiter in Richtung Suze. Sein minderjähriger Beifahrer blieb im Fahrzeug zurück. Das fahrerlose Auto rollte weiter und prallte schliesslich gegen ein parkiertes Fahrzeug.

Erst als die Einsatzkräfte drohten, ihre Dienstwaffen einzusetzen, konnten sie die beiden Personen anhalten. Der Fahrer und sein minderjähriger Beifahrer wurden für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten gebracht. Der Fahrer wird sich wegen mehrerer Verkehrsdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Eine Untersuchung wurde unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Jura Bernois-Seeland eröffnet. (sda)