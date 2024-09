Die beiden Verdächtigen hielten sich mit dem mutmasslichen Opfer in der Wohnung auf. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Zwei Männer nach Tötung in Glattbrugg ZH verhaftet

Zwei Männer sind nach dem Tod eines 34-Jährigen in Glattbrugg ZH verhaftet worden. Die 40 und 54 Jahre alten Verdächtigen sind Schweizer, das Opfer stammt aus Sri Lanka.

Der Mann war nach einem medizinischen Notruf am frühen Mittwochmorgen leblos aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Die beiden Verdächtigen hielten sich mit dem mutmasslichen Opfer in der Wohnung auf. (sda)