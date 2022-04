Überlebendem des Dramas von Montreux geht es besser

Bild: keystone

Dem 15-jährigen Überlebenden des kollektiven Selbstmordes in Montreux geht es laut der Kantonspolizei Waadt besser. Ob der Verletzte aus dem Koma erwacht ist oder nicht, gab die Polizei jedoch nicht bekannt.

«Der Gesundheitszustand des jungen Teenagers verbessert sich», sagte der Sprecher der Waadtländer Polizei, Jean-Christophe Sauterel, am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Weitere Details wollte er nicht preisgeben.

«Die Ermittlungen in diesem Fall werden fortgesetzt, die Ergebnisse der forensischen Analysen sind noch nicht alle bekannt», sagte Sauterel. Ansonsten gebe es nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen und bis Anfang Mai keinen Anlass für weitere Informationen durch die Polizei.

Die fünf Mitglieder einer französischen Familie hatten sich am 24. März mitten in Montreux aus dem siebten Stock einer Wohnung gestürzt. Dabei kamen der 40-jährige Vater, die 41-jährige Mutter, deren Zwillingsschwester und die achtjährige Tochter des Ehepaars ums Leben.

Die Beerdigung der vier Verstorbenen findet diesen Donnerstag in Montreux statt. Dies gab die Trauerfamilie am Dienstag in der Tageszeitung «24 heures» bekannt. (aeg/sda)