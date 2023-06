Polizeirapport

Kontrolle von mutmasslichen Ladendieben in Schaffhausen eskaliert

Eine Kontrolle von drei mutmasslichen Ladendieben durch Mitarbeitende in einem Schaffhauser Warenhauses am Fronwagplatz ist eskaliert. Zwei der mutmasslichen Ladendiebe konnten durch die Polizei angehalten werden, wie die Schaffhauser Polizei am Freitagabend mitteilte. Eine Person konnte flüchten.

Am Freitagmorgen meldeten Mitarbeitende des Warenhauses am Fronwagplatz, dass die Kontrolle von drei mutmasslichen Ladendieben eskaliert sei und diese die Mitarbeitenden bedrohen würden.

Die Täterschaft konnte vor Eintreffen der Schaffhauser Polizei zunächst in Richtung Bahnhof Schaffhausen flüchten, wie die Polizei weiter mitteilte.

Kurze Zeit später konnten drei auf das Signalement passende und durch ihr Verhalten auffällige Personen beim Münsterplatz festgestellt werden. Zwei dieser Personen konnten laut der Polizei aufgrund des Tatverdachts arretiert werden, eine Person konnte flüchten. Die Schaffhauser Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (sda)