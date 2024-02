Polizeirapport

Mutmasslicher Täter nach Tötungsdelikt in Ittigen ausgeliefert

Ungarn hat den mutmasslichen Täter des Tötungsdelikts von Ittigen im November 2023 ausgeliefert. Das teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Montag mit.

Ein Polizeiauto in der Nähe des Tatorts in Ittigen. Bild: keystone

Der Mann war international zur Fahndung ausgeschrieben und eine Woche nach dem Delikt in Ungarn gefasst worden. Am vergangenen 21. Februar wurde er in die Schweiz gebracht.

Das Zwangsmassnahmengericht gab dem Antrag auf Untersuchungshaft statt. Gemäss den bisherigen polizeilichen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Mann um den mutmasslichen Täter handeln, wie es im Communiqué vom Montag heisst.

Beim Streit am 10. November 2023 in einem Wohnblock in Ittigen wurden eine 23-jährige Kolumbianerin und ein 23-jähriger Spanier getötet. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt.

Der Streit war am frühen Morgen ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden auf dem Trottoir vor dem Haus eine schwer verletzte Person und im Hausinnern zwei weitere Schwerverletzte. Die drei Personen wurden in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort erlagen die Kolumbianerin und der Spanier ihren Verletzungen. (dab/sda)