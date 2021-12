76-Jährige stirbt bei Brand in Altersheim in Ennetbürgen NW – 3 Personen im Spital

bild: kapo nidwalden

In einem Alters- und Pflegeheim in Ennetbürgen NW ist am Samstagabend ein Zimmer in Brand geraten. Drei Personen mussten ins Spital eingeliefert werden. Eine Frau starb an schweren Brandverletzungen, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Rettungskräfte waren um 20.45 Uhr via automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Sie konnten alle sieben Bewohner aus dem Alters- und Pflegeheim Heimet evakuieren und den Brand in der Wohnung im 2. Obergeschoss löschen.

Eine 76-jährige Bewohnerin erlitt schwere Brandverletzungen. Sie musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, wo sie am frühen Sonntagmorgen ihren schweren Brandverletzungen erlag. Zwei weitere Personen erlitten Rauchgas-Vergiftungen. Sie mussten ebenfalls ins Spital überführt werden.

Die anderen vier evakuierten Personen wurden nicht verletzt. Sie kamen mit einem Schrecken davon. Im Einsatz standen die Feuerwehren der Gemeinden Ennetbürgen/Buochs, Beckenried und Stans mit rund 100 Feuerwehrleuten. Der Rettungsdienst war mit vier Ambulanzen und Notarzt vor Ort. Die Brandursache wir noch abgeklärt. (sda)