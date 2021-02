Schweiz

Polizeirapport

Tote Person in Basler Hinterhof aufgefunden



In einem Hinterhof in Basel ist am Montag eine tote Person aufgefunden worden. Die Todesursache war zunächst unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Aufgefunden wurde die tote Person in einem Hinterhof an der Dornacherstrasse im Gundeldingerquartier, wie diverse Online-Medien berichteten. Es sei zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen.

Bild: KEYSTONE

Peter Gill, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, bestätigte in einem Interview mit «20minuten» den Fund einer leblosen Person. Der Notarzt und die Sanität seien nach der Meldung des Fundes rasch vor Ort gewesen, hätten aber nur noch den Tod der Person feststellen können.

Die Todesursache war laut Gill zunächst unklar. Die Kriminalpolizei und das Institut für Rechtsmedizin hätten Ermittlungen aufgenommen. (sda)

