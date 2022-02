Geisterfahrer stirbt auf A1 bei Wangen an der Aare BE nach Frontal-Crash

Bild: TeleM1

Ein Geisterfahrer ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare BE bei einer Kollision mit einem entgegenkommen Auto ums Leben gekommen. Der Lenker des anderen Autos erlitt gemäss Kantonspolizei Solothurn Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der Lenker auf der A1 in Richtung Bern gefahren und habe aus unbekannten Gründen zwischen der Ausfahrt Wangen an der Aare und dem Rastplatz Deitingen Nord sein Fahrzeug gewendet, sagte Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, im Regionaljournal Aargau/Solothurn von Radio SRF.

Der Lenker im Rentenalter sei anschliessend wieder zurückgefahren in Richtungen Oensingen SO - und dies als Geisterfahrer. Zunächst sei es zu einer Streifkollision mit zwei Fahrzeugen gekommen, die auf den Normalstreifen gefahren seien.

Danach habe es eine wuchtige Frontalkollision mit einem Autolenker gegeben. Dieser Lenker sei wie der Geisterfahrer auf dem Überholstreifen unterwegs gewesen, sagte Gribi. Für den Autobahnabschnitt der A1 bei Wangen an der Aare ist die Kantonspolizei Solothurn zuständig. (aeg/sda)