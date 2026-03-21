Polizeirapport

Rentner brennt beim Unkrautvernichten in Endingen AG Hecke und Auto ab

Ein 79-Jähriger hat am Freitag in Endingen AG mit einem «thermischen Gerät» Unkraut vernichten wollen und dabei aus Versehen eine Hecke und ein daneben stehendes Auto abgebrannt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Reihenhäuser übergriff.

Der Rentner sei bei der Aktion verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er erlitt leichte Brandverletzungen am Schienbein. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Die Hecke und das Auto fingen beim Unkrautvernichten Feuer. Bild: Kantonspolizei Aargau

Derweil mahnte die Polizei zur Vorsicht im Umgang mit solchen Geräten. Diese sind im Handel erhältlich und versprechen, Unkraut mit Hilfe von Hitze zu beseitigen. Wie im Fall von Endingen führen sie jedoch immer wieder zu Bränden.

Im vorliegenden Fall kam der Mann mit dem Gerät zu nahe an eine Thuja-Hecke. Diese fing wegen der trockenen Verhältnisse «blitzartig» Feuer. Ein daneben parkiertes Auto brannte folglich vollständig aus. (sda)