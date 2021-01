Mann stürzt bei Schneeschuh-Wanderung in Karstloch – tot

Schweiz

Polizeirapport

Alt St. Johann: Mann bei Schneeschuh-Wanderung tödlich verunglückt



Ein 60-jähriger Mann ist am Montag im Frümseltal in Alt St. Johann SG bei einer Schneeschuh-Wanderung in ein Karstloch gestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Bild: www.imago-images.de

Der Mann aus dem Kanton St. Gallen sei am Montagmorgen alleine ab der Talstation der Selunbahn zu einer Schneeschuh-Wanderung gestartet, teilte die St. Galler Polizei am Dienstag mit. Als er nicht zur vereinbarten Zeit an seinen Wohnort zurückkehrte, schlugen Angehörige Alarm.

Mehrere Patrouillen und Spezialisten rückten aus. Bei der Suchaktion, bei der auch ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich eingesetzt wurde, konnte der Mann rund sechs Stunden später in einem Karstloch im Bereich Chegelhöf in 30 Metern Tiefe lokalisiert werden. Der Unfallhergang wird durch Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe untersucht. (saw/sda)

