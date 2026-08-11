So entspannt – wie hier bei Expertin Ursula Freund – sollten Begegnungen mit Kühen auf einer Wanderung sein. Bild: Ursula Freund

Rauszeit Podcast

So reagierst du richtig, wenn Kühe ungemütlich werden

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Ursula Freund über Begegnungen mit Kühen.

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Gast: Ursula Freund

Wer in der Schweiz wandert, der kommt unweigerlich mit Kühen in Kontakt. Meist weiden diese friedlich in ihrem umzäunten Gebiet. Doch oft führt der Wanderweg auch über offene Weiden. Da kann dir dann auch mal eine Herde den Weg versperren. Leider kommt es da auch mal zu Zwischenfällen wie kürzlich auf dem Flumserberg.

Wie verhalte ich mich richtig? Wie merke ich, dass die Kühe unruhig sind? Ursula Freund, langjährige Kommunikationsmitarbeiterin des Vereins Mutterkuh Schweiz, weiss genau, was zu tun ist.

Ursula Freund wandert gerne und erklärt dir, wie du dich bei Kühen richtig verhältst. Bild: Ursula Freund

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Ursula die wichtigsten Tipps und Tricks, damit die Begegnung mit Kühen so entspannt endet, wie es sein soll. Sie verrät uns, worauf du achten musst und wie du dich – auch im Notfall – richtig verhältst. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.