So reagierst du richtig, wenn Kühe ungemütlich werden
Gast: Ursula Freund
Wer in der Schweiz wandert, der kommt unweigerlich mit Kühen in Kontakt. Meist weiden diese friedlich in ihrem umzäunten Gebiet. Doch oft führt der Wanderweg auch über offene Weiden. Da kann dir dann auch mal eine Herde den Weg versperren. Leider kommt es da auch mal zu Zwischenfällen wie kürzlich auf dem Flumserberg.
Wie verhalte ich mich richtig? Wie merke ich, dass die Kühe unruhig sind? Ursula Freund, langjährige Kommunikationsmitarbeiterin des Vereins Mutterkuh Schweiz, weiss genau, was zu tun ist.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Ursula die wichtigsten Tipps und Tricks, damit die Begegnung mit Kühen so entspannt endet, wie es sein soll. Sie verrät uns, worauf du achten musst und wie du dich – auch im Notfall – richtig verhältst. Und natürlich verrät sie uns ihre Lieblingswanderungen.
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Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.