Reto Fehr wandert besser, als er Pingpong spielt. Hier muss er nach einem 0:11 unter dem Tisch durch. Darum macht er neu einen Wander- und keinen Tischtennis-Podcast. Bild: watson

Rauszeit Podcast

Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Der Rauszeit-Blog liefert watson-Usern seit Jahren wöchentlich Wander- und Ausflugstipps, mehrheitlich in der Schweiz. Jetzt bauen wir mit dem Rauszeit-Podcast das Angebot aus.

Mehr «Schweiz»

Schweiz-Entdecker Reto Fehr liefert im Rauszeit-Blog seit Jahren wöchentlich Wander- und Ausflugstipps an die watson-Community und teilt die besten Wanderungen auf seinem Instagram-Account @retofoxfehr. Der Fokus des ausgebildeten Wanderleiters (die eidgenössische Prüfung schiebt er seit Jahren vor sich her) liegt dabei auf Wanderungen, Ausflügen für Familien oder auch bisschen anspruchsvolleren Erlebnissen in den Bergen bis T4.

Mit diesem Cover findest du den Rauszeit-Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.

Start am 7. April

Am 7. April 2026 startet mit dem Rauszeit-Podcast das neueste Projekt. Reto Fehr wird dabei alle zwei Wochen mit jemandem aus dem (erweiterten) Wander-Universum über das Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer reden.

Hier gibt's den Teaser: Natürlich auch auf Spotify und Co.

Reto wagt sich dafür auf ein unbekanntes Terrain. Er war zwar mal einige Monate Radiomoderator mit eigener Sendung in Chile (ohne dass er wirklich Spanisch konnte). Aber dort kannte ihn ja niemand. Für den Podcast tauscht er die Tastatur und Kamera in der Schweiz erstmals gegen ein Mikrofon und hofft, die Schlüsselstellen auf dem (Wander-)Weg zu meistern.

Die Episoden sind jeweils einem Thema gewidmet. So erfährst du Wissenswertes, Skurriles und Überraschendes beispielsweise über das Weitwandern, das Abfallproblem oder das Gletschersterben. Es wird von verrückten Abenteuern berichtet und über das Wandern der Zukunft sinniert.

Wandertipps der Experten

Für die User gibt es in jeder Folge exklusive Wandertipps der Gäste. Diese verraten Reto ihre «Lieblingswanderung», die «Wanderung vor ihrer Haustüre» und eine «Wanderung, welche sie in der Schweiz gerne mal machen würden». Die Links zu diesen Tipps findest du jeweils in den Shownotes des Podcasts. Genauso wie alle Infos zum Wettbewerb – den es immer wieder geben wird.

An diesem eindrücklichen Ort kommen wir bei einem der ersten Wandertipps vorbei. Bild: Gian Ragettli / Flims Laax

Das sind die ersten Gäste

Der Podcast startet am 7. April 2026 mit Christina Ragettli. Die Weitwanderin wurde mit ihrem Bestseller-Buch «Von Wegen» bekannt, das von ihrem viermonatigen Abenteuer auf der Via Alpina handelt. Sie berichtet über das Erlebnis und gibt Tipps und Tricks für Weitwanderinnen und Weitwanderer weiter.

Weitwanderin Christina Ragettli verrät uns in der ersten Podcast-Episode Tipps und Tricks rund ums Weitwandern. Bild: Christina Ragettli

In der zweiten Ausgabe am 21. April ist der höchste Schweizer Wanderer zu Gast: Michael Roschi, Geschäftsführer der Schweizer Wanderwege. Danach folgt die SRF-Universalwaffe Jan Fitze (u.a. Hüttengeschichten, Fitze übernimmt, Einfach Retour). Mit dem erfahrenen Bergführer und Geltscherexperten Aldo Lomatter entdecken wir die Eiswelt rund um Saas-Fee und das Leben als Bergführer. In einer weiteren Episode nimmt uns Pascal Bourquin mit auf sein Projekt «vie en Jaune», bei welchem er bis 2041 alle Schweizer Wanderwege (mehr als 1,5-mal um die Welt!) absolvieren möchte.

Weitere Gäste sind bereits fixiert oder in Planung. Falls du auch einen Vorschlag für ein Thema oder Gast hast, kannst du den Input gerne an reto.fehr@watson.ch mailen.

Den Podcast gibt es ab dem 7. April 2026 auf watson und überall dort, wo du Podcasts hörst. Viel Spass beim Reinhören! Am besten direkt abonnieren. Und gib mir Feedback (gut oder schlecht) und Sterne (natürlich nur 5😉). Das hilft sehr.

(fox)