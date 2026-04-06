Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson
Schweiz-Entdecker Reto Fehr liefert im Rauszeit-Blog seit Jahren wöchentlich Wander- und Ausflugstipps an die watson-Community und teilt die besten Wanderungen auf seinem Instagram-Account @retofoxfehr. Der Fokus des ausgebildeten Wanderleiters (die eidgenössische Prüfung schiebt er seit Jahren vor sich her) liegt dabei auf Wanderungen, Ausflügen für Familien oder auch bisschen anspruchsvolleren Erlebnissen in den Bergen bis T4.
Start am 7. April
Am 7. April 2026 startet mit dem Rauszeit-Podcast das neueste Projekt. Reto Fehr wird dabei alle zwei Wochen mit jemandem aus dem (erweiterten) Wander-Universum über das Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer reden.
Hier gibt's den Teaser:
Reto wagt sich dafür auf ein unbekanntes Terrain. Er war zwar mal einige Monate Radiomoderator mit eigener Sendung in Chile (ohne dass er wirklich Spanisch konnte). Aber dort kannte ihn ja niemand. Für den Podcast tauscht er die Tastatur und Kamera in der Schweiz erstmals gegen ein Mikrofon und hofft, die Schlüsselstellen auf dem (Wander-)Weg zu meistern.
Die Episoden sind jeweils einem Thema gewidmet. So erfährst du Wissenswertes, Skurriles und Überraschendes beispielsweise über das Weitwandern, das Abfallproblem oder das Gletschersterben. Es wird von verrückten Abenteuern berichtet und über das Wandern der Zukunft sinniert.
Wandertipps der Experten
Für die User gibt es in jeder Folge exklusive Wandertipps der Gäste. Diese verraten Reto ihre «Lieblingswanderung», die «Wanderung vor ihrer Haustüre» und eine «Wanderung, welche sie in der Schweiz gerne mal machen würden». Die Links zu diesen Tipps findest du jeweils in den Shownotes des Podcasts. Genauso wie alle Infos zum Wettbewerb – den es immer wieder geben wird.
Das sind die ersten Gäste
Der Podcast startet am 7. April 2026 mit Christina Ragettli. Die Weitwanderin wurde mit ihrem Bestseller-Buch «Von Wegen» bekannt, das von ihrem viermonatigen Abenteuer auf der Via Alpina handelt. Sie berichtet über das Erlebnis und gibt Tipps und Tricks für Weitwanderinnen und Weitwanderer weiter.
In der zweiten Ausgabe am 21. April ist der höchste Schweizer Wanderer zu Gast: Michael Roschi, Geschäftsführer der Schweizer Wanderwege. Danach folgt die SRF-Universalwaffe Jan Fitze (u.a. Hüttengeschichten, Fitze übernimmt, Einfach Retour). Mit dem erfahrenen Bergführer und Geltscherexperten Aldo Lomatter entdecken wir die Eiswelt rund um Saas-Fee und das Leben als Bergführer. In einer weiteren Episode nimmt uns Pascal Bourquin mit auf sein Projekt «vie en Jaune», bei welchem er bis 2041 alle Schweizer Wanderwege (mehr als 1,5-mal um die Welt!) absolvieren möchte.
Weitere Gäste sind bereits fixiert oder in Planung. Falls du auch einen Vorschlag für ein Thema oder Gast hast, kannst du den Input gerne an reto.fehr@watson.ch mailen.
(fox)