Lose Ziegel bedrohen La Chaux-de-Fonds auch eine Woche nach Sturm

Eine Woche nach dem verheerenden Sturm laufen in La Chaux-de-Fonds NE die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten. Priorität hat die Sicherung der Dächer, damit keine Ziegel und Schornsteine herunterfallen.

Auch am Wochenende sind zahlreiche Personen daran, die Schäden in der Uhrenmetropole zu beheben. Am Samstagnachmittag war zu sehen, wie Autokrane ihre Gondeln ausfuhren, um Dächer zu sichern, etwa in der Rue Numa-Droz oder der Rue Fritz-Courvoisier, wo berühmte Persönlichkeiten der Stadt wohnen.

Die Bevölkerung wird immer wieder aufgefordert, sich so wenig wie möglich zu bewegen, um zu vermeiden, dass ihr instabile Gegenstände auf den Kopf fallen. Dies ist laut den Behörden nicht immer leicht zu vermitteln.

Die Sicherung umfasst auch die Stabilisierung von Elementen wie Schornsteinen oder Lüftungen. Dabei kann der Brand- und Rettungsdienst der Neuenburger Berge (SISMN) auf die Unterstützung von Korps aus anderen Kantonen und Gemeinden zählen. (sda)