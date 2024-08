Der erste Zug fuhr von Chiasso nach Basel. Bild: sbb

Nach einem Jahr Reparaturen: Erster Zug fährt durch Gotthard-Weströhre

Vor einem Jahr entgleiste ein Güterzug in der Weströhre des Gotthard-Basistunnels und beschädigte die Gleise. Seither mussten Zugreisende ins Tessin sowie Güterzüge längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Am Montagmorgen fuhr nun der erste Zug wieder durch die Röhre.

Ein erster Zug hat am frühen Montagmorgen die Weströhre des Gotthard-Basistunnels durchfahren. Am 2. September soll die Röhre wieder vollumfänglich für den Bahnverkehr freigegeben werden.

Der kommerzielle Zug startete um 5.30 Uhr in Chiasso Richtung Basel, wie die SBB am Montag mitteilten. Ein weiterer Zug fährt anschliessend von Ludwigshafen (D) nach Gallarate (I).

Nachdem der Testbetrieb mit Mess-, Test- und Dienstzügen vergangene Woche abgeschlossen wurde, erfolgt nun ein Probebetrieb. Bis zur Wiederinbetriebnahme im September sollen zudem Reinigungsdurchgänge stattfinden.

Per 2. September sollen dann wieder alle InterCity-, EuroCity- sowie Güterzüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin durch den Gotthard-Basistunnel verkehren, wie es hiess.

Rund ein Jahr dauerten die Instandsetzungsarbeiten der Weströhre. Am 10. August 2023 war auf der Fahrt von Chiasso nach Basel in der Weströhre ein Güterzug entgleist. Ursache war ein Radscheibenbruch. (sda)