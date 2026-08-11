Bild mit «nur für Steuerzahler»-Schild vor Zürcher Badi ist fake

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Auf Instagram kursierte am Dienstagmorgen ein Foto, auf dem ein Freibad der Stadt Zürich den Zugang für Personen, welche keine Steuern bezahlen, verbietet. Das Schild mit der Aufschrift «nur für Steuerzahler» stand jedoch nie vor der Badi. Das Bild ist fake.

Auf Anfrage bestätigt das Sportamt der Stadt Zürich, dass es sich um den Eingang des Strandbads Tiefenbrunnen handle. Das Bild sei jedoch bearbeitet worden und nicht echt. «Wir können bestätigen, dass nie ein Schild mit der Aufschrift ‹Nur für Steuerzahler› dastand.»

Veröffentlicht wurde das wohl bearbeitete Foto vom Instagram-Kanal «szene_isch_zueri». Das Profil, welches bereits mehrmals durch verstörende Inhalte und Falschinformationen auffiel, verfügt auf Instagram über 356'000 Follower. Über 3000 Personen haben den Beitrag gelikt.

Ein umstrittenes Instagram-Profil verbreitet das gefälschte Foto. Bild: Screenshot Instagram

Gegen wen der Beitrag genau gerichtet ist, bleibt unklar, zumal man durch den Kauf eines Tickets die Mehrwertsteuer bezahlt. In diesem Sinne ist jede Besucherin und jeder Besucher des Strandbads Tiefenbrunnen «Steuerzahler». (nil)