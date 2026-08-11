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Bild mit «nur für Steuerzahler»-Schild vor Zürcher Badi ist fake

Bild mit «nur für Steuerzahler»-Schild vor Zürcher Badi ist fake

11.08.2026, 11:2111.08.2026, 11:21

Auf Instagram kursierte am Dienstagmorgen ein Foto, auf dem ein Freibad der Stadt Zürich den Zugang für Personen, welche keine Steuern bezahlen, verbietet. Das Schild mit der Aufschrift «nur für Steuerzahler» stand jedoch nie vor der Badi. Das Bild ist fake.

Auf Anfrage bestätigt das Sportamt der Stadt Zürich, dass es sich um den Eingang des Strandbads Tiefenbrunnen handle. Das Bild sei jedoch bearbeitet worden und nicht echt. «Wir können bestätigen, dass nie ein Schild mit der Aufschrift ‹Nur für Steuerzahler› dastand.»

Veröffentlicht wurde das wohl bearbeitete Foto vom Instagram-Kanal «szene_isch_zueri». Das Profil, welches bereits mehrmals durch verstörende Inhalte und Falschinformationen auffiel, verfügt auf Instagram über 356'000 Follower. Über 3000 Personen haben den Beitrag gelikt.

&quot;Nur für Steuerzahler&quot;, Strandbad Tiefenbrunnen, Fake-Bild, Szene_isch_zueri
Ein umstrittenes Instagram-Profil verbreitet das gefälschte Foto.Bild: Screenshot Instagram

Gegen wen der Beitrag genau gerichtet ist, bleibt unklar, zumal man durch den Kauf eines Tickets die Mehrwertsteuer bezahlt. In diesem Sinne ist jede Besucherin und jeder Besucher des Strandbads Tiefenbrunnen «Steuerzahler». (nil)

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_andreas
11.08.2026 12:18registriert April 2020
"Das Profil, welches bereits mehrmals durch verstörende Inhalte und Falschinformationen auffiel"

Und das warscheinlich auch in Zukunft tun wird. Konsequenzen? keine.
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Jimmy Dean
11.08.2026 12:23registriert Juli 2015
Die SRF DOK „Likes mit Leid“ beleuchtet diesen Kanal und das Netzwerk, das dahinter steckt. Sehr empfehlenswert.
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Töffli-Gang
11.08.2026 11:44registriert Oktober 2018
Sieht nach 30 Sekunden Photoshop aus 🧐
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