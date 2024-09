Feuerwehrmann steht wegen 12 Brandstiftungen vor Solothurner Gericht

Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt will das Urteil gegen den Mann am Freitag dieser Woche eröffnen. (sda)

Der Angeklagte wurde psychiatrisch begutachtet. Er sass vorübergehend in Untersuchungshaft. Dagegen wehrte er sich erfolgreich vor dem Obergericht. Die Staatsanwaltschaft erreichte jedoch vor Bundesgericht, dass der Mann mit Hilfe eines elektronischen GPS-Fusssenders (Electronic Monitoring) überwacht wird.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat den Schweizer wegen mehrfacher Brandstiftung angeklagt. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe ist nicht bekannt. Auch die Verteidigung wird ihren Antrag an der Verhandlung am Amtsgericht stellen.

Die Brandserie hatte im Wasseramt, in einer ländlich geprägten Region südlich der Kantonshauptstadt Solothurn, grosse Unsicherheit, viel Angst und gegenseitiges Misstrauen ausgelöst.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schweizer vor, im Frühling 2022 insgesamt zwölf Brände in der Region Wasseramt gelegt zu haben.

Ein 35-jähriger Mann muss sich am (heutigen) Montag wegen mehrfacher Brandstiftung vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt verantworten.

