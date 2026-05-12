Brandon Clarke ist im Alter von 29 Jahren verstorben. Bild: keystone

Grund ist noch unklar: NBA-Profi Brandon Clarke stirbt im Alter von 29 Jahren

Basketball-Profi Brandon Clarke löst mit seinem plötzlichen Tod große Trauer aus. Die Hintergründe sind noch unklar.

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Der kanadische NBA-Spieler Brandon Clarke ist unerwartet verstorben. Sein Team, die Memphis Grizzlies, bestätigte am Dienstagabend den Tod. Der Basketballer wurde lediglich 29 Jahre alt.

«Der tragische Tod von Brandon Clarke hat uns zutiefst erschüttert. Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Verein und die gesamte Gemeinde von Memphis unvergessen bleiben wird», schrieb das NBA-Franchise in einem Instagram-Beitrag.

Die Memphis Grizzlies sprachen dabei der Familie und den Angehörigen von Clarke ihr «tiefstes Beileid» aus. Möglichen Spekulationen über den Tod des Basketballers beugte die Franchise vor, indem es die Kommentarfunktion unter dem Beitrag deaktivierte. Bisher sind keine Hintergründe des unerwarteten Ablebens bekannt.

Der in Vancouver geborene Clarke wurde 2019 von den Oklahoma City Thunder gedraftet, per Trade aber direkt an die Memphis Grizzlies getauscht. Für das Team absolvierte er über 300 NBA-Spiele. In dieser Saison war er wegen wiederholter Verletzungsprobleme aber nur zweimal zum Einsatz gekommen. (riz/tonline)