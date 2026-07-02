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Nächster Spektakel-Trade: Brown verlässt die Celtics zu einem Rivalen

Boston Celtics&#039; Jaylen Brown, left, goes up for a shot past Philadelphia 76ers&#039; Kelly Oubre Jr. during the first half of Game 3 in a first-round NBA playoffs basketball series Friday, April ...
Jaylen Brown gegen sein zukünftiges Team.Bild: keystone

Nächster Spektakel-Trade: Brown verlässt die Celtics zu einem Rivalen

In der NBA kommt es zu einem spektakulären Tauschgeschäft. Jaylen Brown wechselt von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers und ist damit der nächste Basketball-Topstar mit neuem Team für die kommende Saison.
02.07.2026, 07:4102.07.2026, 07:41

Die Celtics bekommen bei dem Geschäft, über das US-Medien übereinstimmend berichteten, Paul George und dürfen mehrmals in NBA-Drafts junge Spieler auswählen. Der Deal ist auch bemerkenswert, weil die 76ers und die Celtics in der Eastern Conference direkte Konkurrenten sind.

Der 29-jährige Brown war in der vergangenen Saison der viertbeste Punktesammler der Liga und in der verletzungsbedingten Abwesenheit von Jayson Tatum über Monate der wichtigste Spieler im Kader der Celtics. 2024 war er entscheidender Teil des Teams, das die Celtics zum alleinigen Rekordmeister der NBA machte. Der sieben Jahre ältere George ist neunmaliger Allstar in der besten Basketball-Liga der Welt.

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Brown kam in der letzten Saison im Schnitt auf 28,7 Punkte, 6,9 Rebounds und 5,1 Vorlagen je Spiel. Bei den 76ers spielt er zukünftig an der Seite von Joel Embiid und Tyrese Maxey.

In der NBA gab es in den vergangenen Tagen schon einige spektakuläre Wechsel. LeBron James wird nach acht Jahren die Los Angeles Lakers verlassen, sein neues Team steht noch nicht fest. Giannis Antetokounmpo wechselte von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat, Kawhi Leonard zog es von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors, mit denen er einst den ersten NBA-Titel der Team-Geschichte holte. (ram/sda/dpa/afp)

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Liebe Nati, dank euch bin ich ein verwöhntes WM-Kind
Am frühen Freitagmorgen findet der Sechzehntelfinal der Schweiz statt. Es ist die sechste Weltmeisterschaft, die ich aktiv miterlebe, und die Nati war immer dabei. Alles andere als selbstverständlich.
Schnell sind wieder vier Jahre vergangen und auch in diesem Jahr ist die Schweiz an der Weltmeisterschaft dabei. «Selbstverständlich ist die Nati dabei», möchte ich schon fast sagen, denn ich kenne es nicht anders. Seit ich bei der WM 2006 zum ersten Mal mit Fussball in Verbindung kam, war die Schweiz an jeder Weltmeisterschaft vertreten und verpasste einzig die Europameisterschaft 2012.
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