sonnig23°
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

10 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Südportal

Wegen Ferienende: Stau vor dem Gotthard-Südportal

08.08.2026, 17:3108.08.2026, 19:44

Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden hat am Samstagabend erneut zu langen Wartezeiten vor dem Gotthard-Strassentunnel geführt. Mit einer Länge von zehn Kilometern erreichte der Stau vor dem Südportal um 16.35 Uhr seinen Höhepunkt, ehe er sich wieder zurückbildete.

Am frühen Montagabend betrug der Stau vor dem Gotthard-Südportal 16 Kilometer. (Symbolbild)
Vor dem Gotthard-Südportal stauen sich am Wochenende die Autos. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Um 19 Uhr war die Blechkolonne zwischen Quinto und der Dosierstelle in Airolo noch 5 Kilometer lang, wie der Webseite des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) zu entnehmen war. Zwischenzeitlich belief sich der Zeitverlust auf bis zu eine Stunde und 50 Minuten. Auf der Passstrasse mussten sich Rückreisende bis zu 30 Minuten gedulden.

Bereits am Vortag hatte der Stau vor dem Südportal eine Länge von zehn Kilometern erreicht. Für Sonntag und Montag prognostizierte der TCS Wartezeiten von bis zu drei Stunden. In zahlreichen Kantonen gehen die Sommerferien diese Woche zu Ende. (dab/sda)

Mehr von der Strasse:

«Ich fühle mich richtig dumm»: Tessiner Politiker baut mit Alkohol im Blut Roller-Unfall
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Früher hatte nur die Bank den Schlüssel – die Geschichte der Schweizer Sparkässeli
Jahrzehnte lang bestimmten Sparkässeli das Finanzverhalten von Schweizerinnen und Schweizern. Und, sie prägten auch die Beziehung der Gesellschaft zu den Banken. Heute sind sie «Zeitzeugen» einer vergangenen Ära.
Im 18. Jahrhundert führten die Banken Metallsparkässeli als eine Art der finanziellen Vorsorge ein. Die Idee der Geldaufbewahrung gibt es aber seit der Antike: Schon damals wurden Sparbehältnisse aus Ton und Bronze hergestellt, damit diese nach dem Aufkommen von Münzen um ca. 600 vor Christus geschützt aufbewahrt werden konnten. Oft wurden diese Gefässe vergraben, um sie zu verstecken.
Zur Story