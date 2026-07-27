12 Kilometer Stau vor dem Gotthard in Richtung Süden

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Der Sommerferienverkehr Richtung Süden ist weiterhin gross. Am Montagmittag erreichte der Stau vor dem Gotthardnordportal in Göschenen UR eine Länge von zwölf Kilometer.

Autos stauen sich vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Bild: tcs

Nach Angaben des TCS müssen sich die Autoinsassinen und -insassen damit rund zwei Stunden gedulden, bis sie in den 17 Kilometer langen Strassentunnel Richtung Airolo TI einfahren können. Als Alternativroute zur A2 wird die A13 via San Bernardino empfohlen.

Auch in Richtung Norden ist Geduld gefragt. Vor dem Südportal staute sich der Verkehr um 11 Uhr auf einer Länge von fünf Kilometern. (dab/sda)