Stau vor dem Gotthard-Nordportal sinkt auf acht Kilometer

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Reisende mussten auch am Montag vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels Geduld haben. Nachdem sich vor dem Mittag die Fahrzeuge auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut hatten, verkürzte sich die Staulänge gegen 17 Uhr auf acht Kilometer.

Autos stauen sich vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Bild: tcs

Damit betrug die Wartezeit zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR noch eine Stunde und zwanzig Minuten, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf seiner Homepage mitteilte. Der TCS empfahl, den Gotthard via San-Bernardino-Route und somit über die Autobahn A13 zu umfahren.

Auch in Richtung Norden mussten die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Wartezeiten in Kauf nehmen. Vor dem Südportal staute sich der Verkehr um 17 Uhr auf einer Länge von vier Kilometern. Das bedeutete eine Wartezeit von 40 Minuten, wie der TCS mitteilte.

Zum Start der letzten Woche bildete sich vor dem Gotthard in Richtung Süden eine Autoschlange von bis zu zwischenzeitlich 19 Kilometer Länge. (dab/hkl/sda)