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Tanken in der Schweiz: Benzinpreise mit höchstem Stand seit zwei Jahren

ABD0068_20260313 - GÄNSERNDORF - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ ZU APA0136 VOM 13.3.2026 - Illustration zu den Themen Tankstelle / Tanken / Zapfhan / Zapfsäule / Sprit / Spritpreis / Benzin / Diesel / E ...
Die aktuellen Preise in der Schweiz sind die höchsten seit rund zwei Jahren, bleiben aber unter den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022.Bild: APA/APA

Mehrere Gründe: Benzinpreise erreichen höchsten Stand seit zwei Jahren

25.07.2026, 12:5525.07.2026, 12:55

Tanken in der Schweiz ist schon wieder teurer geworden. Nachdem die Treibstoffpreise erst am letzten Wochenende kräftig angezogen hatten, legten sie innert weniger Tage nochmals um rund 4 Rappen je Liter zu. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.

Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Samstag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1.96 Franken nach 1.92 Franken zuletzt. Das entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent.

Bleifrei 98 verteuerte sich auf 2.07 Franken von 2.03 Franken. Diesel kostet im Schnitt 2.14 Franken je Liter nach zuvor 2.10 Franken.

Die aktuellen Preise sind die höchsten seit rund zwei Jahren, bleiben aber unter den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2.30 Franken je Liter. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 verteuerten sich Benzin und Diesel um rund 17 bis 20 Prozent.

Anstieg hat mehrere Gründe

Für den Preisanstieg sind mehrere Faktoren verantwortlich. Neben den Spannungen im Nahen Osten belasten laut TCS weiterhin beschädigte Raffinerien in Russland, zeitweise geringere Treibstoffexporte aus China sowie das anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein die Versorgungsketten. Letzteres verteuert den Transport von Mineralölprodukten in die Schweiz, da Tankschiffe weniger Ladung befördern können.

Der Ölpreis hat einen Teil seiner jüngsten Gewinne inzwischen wieder abgegeben. Brent-Öl kostete am Freitag wieder weniger als 100 US-Dollar je Fass. An den Zapfsäulen dürfte sich diese Entspannung allerdings erst mit Verzögerung bemerkbar machen.

Der TCS erhebt die Preise in unregelmässigen Abständen auf Basis von Stichproben. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. (sda/awp)

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