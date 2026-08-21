Marco Chiesa als Interimspräsident der Tessiner SVP vorgeschlagen

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Ständerat Marco Chiesa ist von der Parteileitung am Mittwochabend als Interimspräsident der Tessiner SVP vorgeschlagen worden. Der Wechsel an der Parteispitze wird nötig, weil der amtierende Parteipräsident Piero Marchesi in die Kantonsregierung nachrückt.

Marco Chiesa war einst Präsident der SVP Schweiz. Bild: keystone

Chiesa bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Meldungen von Tessiner Tageszeitungen. Für die definitive Wahl sei die Parteiversammlung zuständig, die in den kommenden Wochen stattfinden werde, teilte er mit.

Chiesa will überdies mit der Lega Gespräche über eine Wiederaufnahme des Bündnisses im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im kommenden Jahr aufnehmen. Die Gespräche würden auf Einladung der Lega stattfinden.

Nach den Affären und dem angekündigten Rücktritt des Lega-Staatsrats Claudio Zali auf den 7. Oktober war es zum Bruch zwischen den Bündnispartnern SVP und Lega gekommen. (dab/sda)