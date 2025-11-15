Die Organisation CHWolf übt Kritik am Entscheid des Bundes, zwei Wolfsrufel im Kanton Graubünden zum Abschuss freizugeben. Bild: shutterstock

«Falscher Weg»: Kritik am Abschuss zweier Wolfsrudel in Graubünden

Die Organisation CHWolf übt Kritik am Entscheid des Bundes, zwei Wolfsrufel im Kanton Graubünden zum Abschuss freizugeben. Die Elimination sei der falsche Weg und zerstöre nur die Entwicklung eines natürlichen Gleichgewichts zwischen heimischen Grossraubtieren und ihrer Beute.

Durch diese Regulation würden Familienstrukturen und Sozialverhalten der Raubtiere zerstört, heisst es in einer Mitteilung der Organisation vom Samstag. Dies führe zu mehr Schäden, ist die Organisation der Ansicht.

Der Bund hatte am Donnerstag das Gesuch des Kantons Graubünden gutgeheissen, die Wolfsrudel Muchetta um Bergün und Sinestra im Raum Scuol aufgrund von «unerwünschtem Verhalten gegenüber Menschen» und zahlreichen Rissen zu eliminieren. (sda)