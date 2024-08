Schweiz vs. Ausland – welche Dinge sind wo besser?

Was findest du im Ausland besser? Was in der Schweiz? Schreibe es in die Kommentare!

«Was wir bei unseren Ferien in der Schweiz vermisst haben, ist das Meer. Speziell das Meer in Italien sowie das feine Essen, das es dort in (fast) jeder Beiz gibt.»

In den Ferien scheint die SBB gar nicht so schlecht zu sein.

In den Ferien scheint die SBB gar nicht so schlecht zu sein. bild: sbb

«Ich vermisse in den Ferien jedes Mal die SBB. Letzten Monat war ich Zeugin eines Streiks der Trenitalia. Und was habe ich anderes erwartet? Es gab 24 Stunden lang keine Ersatzbusse und kein Bahnpersonal, das dir zur Seite steht oder Fragen beantwortet. In der Schweiz würde das nie passieren.»

Die Sommerferien sind rum – und bei den meisten von uns schleicht sich der Alltag wieder ein. Da schweifen die Gedanken schon einmal zurück, wie toll es doch in den Ferien war – und wie mühsam es wieder in der Schweiz ist. Die Sonne hat mehr geschienen, die Leute waren netter und das Essen besser.

Bayern will Goretzka loswerden – der will bleiben +++ PSG holt Doué für 50 Mio. Euro

Belarus verschiebt angeblich Truppen an ukrainische Grenze +++ Russen rücken in Donezk vor

«It Ends with Us» kommt in die Kinos – und (fast) der ganze Cast wird gecancelt

Gegen mehr Naturschutz: SVP-Delegierte lehnen Biodiversitäts-Initiative ab

An der Delegiertenversammlung in Leuk VS hat die Schweizer Volkspartei am Samstag dafür mit grosser Mehrheit die Ja-Parole für die BVG-Reform beschlossen.

Die SVP ist klar gegen die Biodiversitätsinitiative. 252 Delegierte fassten an ihrer Versammlung am Samstag in Leuk VS einstimmig die Nein-Parole zur Vorlage, über die das Stimmvolk am 22. September abstimmt.