Ein klares Lieblingsbuch ist natürlich schwierig, aber spontan kommt mir «Hundert Jahre Einsamkeit» von Gabriel García Márquez in den Sinn. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen, warum. Das Buch ist ziemlich bedrückend und ich würde es auch nicht unbedingt spannend nennen, aber mir gefällt seine Sprache und der Erzählstil. Das Buch ist nach dem Lesen noch lange in meinem Kopf herumgeschwirrt und ich fühlte mich irgendwie, als hätte ich etwas Monumentales miterlebt. Das Genre Magical Realism an sich mag ich meistens auch. Ein weiterer Favorit wäre «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow» von Gabrielle Zevin. Das Buch hat mich unter dem Vorwand einer Geschichte über Videospiel-Designer abgeholt und handelte dann aber vielmehr von Freundschaft und Liebe. Ich glaube, es hat mich besonders berührt, weil ich es mit letzterem Beschrieb wahrscheinlich nicht aus dem Regal genommen hätte und so etwas für mich eher Neues und Ungewohntes gelesen habe.