Was ist deine Lieblingserinnerung aus der Schulzeit?

Da unser Haus einer Schlammlawine zum Opfer fiel, musste unsere Familie von einem kleinen Bergdorf in die «Stadt» ziehen. Für mich als Fünftklässler hiess das, die Schule zu wechseln. Dort war ich der Aussenseiter, bis eines Tages die Jungs einen zu wenig hatten, um in der Pause Fussballzuspielen. Das war dann glücklicherweise mein Schlüssel in die Gruppe. Von da an durfte ich immer mitspielen und habe Freunde gefunden, die ich bis heute habe.

Sergio Minnig