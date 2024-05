«Zwischen dem 6. Februar 2019 und dem 13. Januar 2024 zumindest in Lausanne, von seinem Wohnsitz aus oder an einem anderen Ort in der Schweiz auf der Website des Vereins, dessen Vorsitzender er ist [Egalité & Réconciliation], über seine verschiedenen X-Konten sowie über seinen Telegram-Kanal mehrere Videos veröffentlicht zu haben, [sowie] Bilder und Kommentare, deren Inhalt zu Hass und Diskriminierung von Personen jüdischen Glaubens aufstacheln, eine Ideologie verbreiten könnte, die darauf abzielt, sie systematisch zu verunglimpfen, herabzusetzen oder in einer Weise zu diskriminieren, die ihre Menschenwürde verletzt, sowie den von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs an Personen jüdischen Glaubens verübten Völkermord gröblich zu verharmlosen.»

Auszüge aus dem Durchsuchungsbefehl