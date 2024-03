Alpinistin Evelyne Binsack: 5 Punkte, die du für eine sichere Skitour beachten musst

«Bergführer bringen nicht nur Erfahrung und Fachkenntnisse mit, sondern übernehmen auch Verantwortung in kritischen Situationen. Selbst erfahrene Alpinisten können von dieser zusätzlichen Expertise und Entscheidungskompetenz profitieren», sagt sie.

In den Rucksack von Binsack kommen:

Und: «Bei erheblicher Lawinengefahr gehe ich nicht auf eine Skitour – ausser in kalkulierbarem Gelände, das nicht so steil ist.»

Skitouren sind in der Schweiz beliebt: wie hier in Safien.

Skitouren sind in der Schweiz beliebt: wie hier in Safien. Bild: KEYSTONE

«Treibschneeansammlungen können häufig auch unter einer ruhigen Schneeschicht vorkommen, was man einkalkulieren muss. An Kammlagen kann das sehr schnell gefährlich werden.»

Entscheidend sei aber nicht nur die Windgeschwindigkeit, sondern auch die Windrichtung. «Ich schaue, ob die Route im Windschatten ist oder ob man starkem Wind ausgesetzt ist.» Für Touren in einem Gelände, das sie nicht gut kenne, habe sie auch schon lokalen Wetterspezialisten angerufen, um sich zu erkundigen. Etwa im Himalaya.

Wichtig sei dabei, mehrere Quellen zu benutzen, da die einen optimistische und die anderen pessimistische Prognosen abgeben würden. Konkret schaue sie auf die Windstärke und die Temperaturen. «Wenn die Temperaturen hoch sind und ein starker Föhn geht, dann muss man früh starten, damit man am Mittag wieder zurück ist.»

Evelyne Binsack überprüft täglich die Wetterlage in den Bergen. Vor einer Tour sogar mehrmals am Tag. Zu watson sagt sie:

Evelyne Binsack gilt als bekannteste Bergführerin der Schweiz. Die Extrem-Bergsteigerin weiss, worauf man achten muss, wenn man in den Bergen unterwegs ist.

