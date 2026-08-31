Der Hochsommer kehrt nochmals zurück
Morgen endet der Sommer meteorologisch. Doch ist er damit auch wirklich vorbei? Ein Blick aus dem Fenster lässt daran zweifeln. Und auch die Wetterprognosen deuten auf etwas anderes hin.
«Eine Störung zieht nach Osten ab, und Hoch Thomas (Bucheli) bestimmt immer mehr unser Wetter», prognostiziert Meteo – mit einem kleinen Seitenhieb auf den Meteorologen, der vergangene Woche seinen Abschied feierte.
Viel Sonnenschein und mögliche Septemberrekorde
Sommerliche Temperaturen bleiben uns auch im September erhalten. Rein kalendarisch befinden wir uns bereits im Spätsommer. Doch die Temperaturen entwickeln sich in der zweiten Wochenhälfte noch einmal in hochsommerliche Richtung, schreibt MeteoNews. In den nächsten Tagen wird die Sonne die Schweiz wieder dominieren. Besonders viel Sonnenschein erwartet uns am Donnerstag und Freitag.
Auch mit den Hitzetagen ist noch nicht Schluss. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 25 bis 32 Grad. Auch im Süden und Westen der Schweiz können die Temperaturen erneut auf über 30 Grad ansteigen. In den Nächten kühlt es dafür jeweils auf 18 bis 13 Grad ab. Je nach Wettermodell könnten sogar Septemberrekorde erreicht werden. Für eine genaue Prognose sei es allerdings noch zu früh. (cst)
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