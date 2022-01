Neujahrswetter: Der Nebel vor deinem Fenster ist der Feinstaub deiner gestrigen Böller

Am ersten Tag des neuen Jahres ist mit dem gleichen Wetter zu rechnen wie am letzten Tag des vergangenen Jahres. «Im Flachland zunächst teils Nebel, der sich vielerorts auflöst. Sonst sonnig», schreibt SRF Meteo auf Twitter. Es bleibe weiterhin sehr mild mit Temperaturen zwischen 8 und 16 Grad.

Seit Messbeginn lag die Nullgradgrenze im Dezember und Januar nur drei Mal höher. Der Rekord vom 6. Januar 1999 war nur rund 100 Meter höher. Das sonnige und sehr milde Wetter dauert an. Am Neujahrstag liegt im Mittelland gebietsweise Nebel mit Obergrenze von 600 Metern.

Warmfront mit Luft aus Florida lässt Temperaturrekorde purzeln

Floridaluft hat in der Schweiz am letzten Tag des Jahres für ein Temperatur-Feuerwerk gesorgt: Auf den Bergen und dem Jura, teilweise auch im Flachland, gab es am Silvester so hohe Temperaturen wie noch nie seit Messbeginn.