Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Fans aus Senegal und Elfenbeinküste erhalten Einreiseverbote

epa12597492 US President Donald Trump gestures during a Hanukkah reception in the East Room at the White House in Washington, DC, USA, 16 December 2025. EPA/YURI GRIPAS / POOL
Donald Trump am Dienstag in Washington.Bild: keystone

Trump droht Fans zweier weiterer WM-Teilnehmer damit, sie nicht in die USA zu lassen

Die Vereinigten Staaten haben neue Einreiseverbote verhängt. Fussballfans aus Senegal und der Elfenbeinküste droht, dass sie die WM im nächsten Sommer nicht besuchen können.
17.12.2025, 08:2317.12.2025, 08:23

Nun sind es schon vier. Zum Iran und Haiti gesellen sich mit Senegal und der Elfenbeinküste zwei weitere Länder, für die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot verhängt wurde. Am Dienstag unterzeichnete der Machthaber die entsprechende Erklärung.

Laut der «New York Times» gelten auch diese Einreiseverbote nicht für Sportler, Betreuer und enge Familienangehörige der WM-Teilnehmer – aber für Fans.

A supporter of Senegal wears a custume prior to the group H match between Senegal and Colombia, at the 2018 soccer World Cup in the Samara Arena in Samara, Russia, Thursday, June 28, 2018. (AP Photo/E ...
Ein Senegal-Fan an der WM 2018.Bild: AP

Gemäss Regierungsangaben bleiben Inhaber eines Geschäftsreisen- oder Touristenvisums aus den beiden afrikanischen Ländern oft länger als erlaubt in den USA. Die Elfenbeinküste weist eine Überschreitungsrate von 8,5 Prozent auf, Senegal eine von 4,3 Prozent.

Das Weisse Haus schliesst weitere Einschränkungen nicht aus. Vergangene Woche sagte Andrew Giuliani, der Leiter der WM-Task-Force in der US-Regierung, die Sicherheit stehe bei der Weltmeisterschaft an erster Stelle: «Jede Visumsentscheidung ist eine Entscheidung zur nationalen Sicherheit. Das muss man unbedingt betonen.» Er werde sich «wahrscheinlich nicht mehr» dazu äussern, welche Länder für Trump in Frage kommen, mit einem Einreiseverbot belegt zu werden, ergänzte Giuliani, der Sohn des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani.

Das Neuste der FIFA:

Günstigere Tickets für treue Fans: FIFA führt neue Preiskategorie ein

Für die Fans aus Senegal und der Elfenbeinküste gibt es immerhin einen Weg, ein WM-Spiel ihrer Lieblinge live zu sehen. Senegal trägt die dritte Vorrundenpartie (gegen Bolivien, Suriname oder den Irak) im kanadischen Toronto aus. Dort findet auch das zweite Spiel der Elfenbeinküste, gegen Deutschland, statt. (ram)

Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Weisse Haus vergleicht die Jagd auf Immigranten mit Pokémon
1 / 7
Das Weisse Haus vergleicht die Jagd auf Immigranten mit Pokémon
quelle: instagram / whitehouse
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Jason84
17.12.2025 08:30registriert März 2016
Das wird echt eine WM im Zeichen des Miteinander, der Freude und Offenheit für alle Fans des Fussball.
Oh, warte…
Der träger des Fifa Friedenspreis schlieest ganze Länder aus.
Upsi…
340
Melden
Zum Kommentar
6
«Hat uns gezeigt, wer für Olympia bereit ist»: Fischer über die Niederlagenserie der Nati
Die Euro Hockey Tour bleibt für das Schweizer Nationalteam ein schwieriges Pflaster. Gut, dass für den zuletzt zweifachen WM-Finalisten mit den Olympischen Spielen im Februar bald der nächste Grossanlass ansteht.
Das Heimturnier in Zürich ist abgehakt. Selbstvertrauen in Form eines Sieges konnten die Partien gegen Schweden, Tschechien und Finnland keines liefern. Mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Mai darf die Bilanz sogar Anlass zur Sorge geben: Auch nach sieben Auftritten in der WM-Arena ist die Schweiz dort weiterhin sieglos.
Zur Story