SBB vergeben erneut Milliarden-Auftrag ins Ausland an Hitachi Rail

SBB vergeben erneut Milliarden-Auftrag ins Ausland

Nach dem Wirbel um die S-Bahn-Züge, welche die SBB in Deutschland bestellen, wird jetzt ein 1,5-Milliarden-Auftrag zur Digitalisierung des Bahnnetzes publik.

Patrik Müller / ch media

Das Foto zeigt einen Handshake von SBB-Chef Vincent Ducrot. Publiziert hat das Bild der japanische Bahntechnikkonzern Hitachi Rail – auf der Business-Plattform Linkedin. Dort feiert Hitachi Rail den Gewinn eines bis zu 1,5 Milliarden Euro schweren Grossauftrags zur Digitalisierung des Schweizer Bahnnetzes. Der strahlende Mann, der mit dem Ducrot einschlägt, ist der zuständige Hitachi-Verantwortliche Kurt Sauerwein.

Hitachi Rail teilte die Einigung mit den SBB auf Linkedin. Bild: screenshot / linkedin

Hitachi bezeichnete den Auftrag als «landmark project», als Meilenstein für die Modernisierung der helvetischen Bahninfrastruktur.

Stellwerke werden modernisiert

Es geht um einen Rahmenvertrag für digitale Stellwerkstechnik. Hitachi Rail soll über einen Zeitraum von rund 20 Jahren einen grossen Teil der bestehenden Stellwerke ersetzen. Diese stammen teilweise aus den 1950er-Jahren. Die SBB wollen bis zu 80 Prozent ihrer Stellwerke erneuern.

Veröffentlicht wurde der Linkedin-Beitrag am Wochenende. Eine SBB-Medienmitteilung wurde dazu nicht publiziert. Hat die Bahn den Auftrag verschwiegen, nach der jüngst erfolgten Auftragsvergabe an die deutsche Siemens? Dieser Deal – es geht um die Bestellung von 116 S-Bahn-Zügen – hat in den vergangenen Wochen für politischen Aufruhr gesorgt. Stadler Rail in der Ostschweiz war unterlegen; der Bahnbauer, der Peter Spuhler gehört, hat Rekurs eingelegt.

SBB-Chef Vincent Ducrot. Bild: KEYSTONE

Nun, die Bundesbahnen haben den neusten Auftrag im Grundsatz bereits Anfang Oktober kommuniziert, allerdings hiess es damals: «Die SBB hat die Rahmenverträge für Stellwerke im Umfang von 1,4 Milliarden Franken an Hitachi, Siemens und Stadler Rail vergeben.» Das zeigt, dass auch Siemens und Stadler Rail Teilaufträge bekommen sollen. Doch mit welchem Volumen?

Es gehe um zwei Lose, schrieben die SBB damals: Los 1 umfasse die Gesamtsysteme, die Hard- und Software für die Stellwerke. Los 2 beinhalte die Lieferung von elektronischen Komponenten. Und weiter: «Los 2 geht an Stadler.»

Missverständnis um Stadler-Teilauftrag

Diese Information wurde dann aber später auf der SBB-Homepage unter dem Titel «Korrigendum» berichtigt: «Dass Los 2 an Stadler geht, kann missverstanden werden. Tatsache ist, dass sich an den konkreten Angebotsanfragen entlang der etappierten Modernisierung für den Leistungsumfang des Los 2 sowohl Stadler als auch Hitachi und Siemens beteiligen können.»

Und nun also die triumphale Linkedin-Kommunikation von Hitachi Rail, die zeigt: Der Grossteil des Gesamtauftrags geht an die japanische Firma. Etwa gleichzeitig wie Hitachi hat SBB-Chef Vincent Ducrot einen persönlichen Linkedin-Post veröffentlicht. Er schrieb: «Ab 2029 gehen die ersten neuen digitalen Stellwerke in Betrieb. Wir setzen den digitalen Wandel konsequent fort für ein leistungsfähiges, resilientes und zukunftsfähiges Bahnsystem in der Schweiz.» Er publizierte dazu, unter anderem, dasselbe Handshake-Bild wie Hitachi.

Hitachi Rail ist in Japan domiliziert, hat aber auch in der Schweiz eine Niederlassung. In Zürich arbeiten Ingenieure an der Bahn-Sicherungstechnik und an Leitsystemen. Was der SBB-Auftrag für die Arbeitsplätze in der Schweiz bedeutet, blieb vorerst unklar. (aargauerzeitung.ch)