Millionen für Nachtzug nach Malmö gestrichen – Geld geht an Flugbranche

RDC Nachtzug Liegewagen Malmö
Die zehn Millionen, die für die Nachtzug-Subventionen geplant gewesen wären, werden nicht eingespart, sondern fliessen künftig in die Flugbranche.Bild: www.imago-images.de

Millionen für Nachtzug nach Malmö gestrichen – nun geht das Geld an die Flugbranche

Das Parlament hat die Subventionierung des Nachtzuges nach Malmö gestrichen. Nun fliesst das Geld in die Flugbranche.
19.12.2025, 09:3319.12.2025, 09:33

Der neue Nachtzug nach Malmö hätte im April 2026 in Betrieb genommen werden sollen. Für den geplanten Start sei man auf Kurs gewesen, liessen die SBB verlauten.

Doch die Politik machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, obwohl sich die Bevölkerung grundsätzlich mehr Nachtverbindungen per Bahn wünscht. Der FDP-Nationalrat Alex Farinelli kritisierten im Parlament die hohen Subventionen:

«Laut Kommissionsunterlagen betragen die Subventionen pro verkauftem Ticket zwischen 100 und 200 Franken. Das ist ein unverhältnismässig hoher Betrag.»
Alex Farinelli

Die zehn Millionen, die für die Nachtzug-Subventionen geplant gewesen wären, werden allerdings nicht eingespart, sondern sie fliessen künftig in die Flugbranche, wie das SRF schreibt.

Der Grund: Die Subventions-Gelder wären aus einem speziellen Topf gekommen, der aus Abgas-Abgaben der Fluggesellschaften finanziert wird. Nach dem Parlamentsentscheid fliessen dieses Geld nun zurück in die Flugbranche.

Städte sollen einspringen

Ganz begraben ist das Nachtzug-Projekt allerdings noch nicht. Wie der Tagesanzeiger am Donnerstag publik machte, sind in mehreren Städten von der SP und den Grünen Vorstösse geplant, um die Verbindung doch noch zu retten. Konkret sollen Zürich, Basel, Bern und Lausanne einspringen. (ome)

Mehr zur Nachtzug-Debatte:

Jeder fünfte Schweizer würde gerne mit dem Nachtzug in die Ferien fahren
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
avatar
lynx
19.12.2025 09:49registriert Juni 2021
Flugtickets: Mehrwertsteuerfrei
Bahntickets: Mehrwertsteuerpflichtig
Kerosin: Steuerfrei
Bahnstrom: Steuerpflichtig (in den meisten Ländern)

Schafft mal endlich gleich lange Spiesse im internationalen Verkehr statt die Flugindustrie noch weiter zu fördern.
687
Melden
Zum Kommentar
avatar
Cundwiramurs
19.12.2025 09:46registriert März 2025
Die SBB ist ein Staatsbetrieb. Die Flugindustrie ist privat. Ich hätte es akzeptieren können, dass man das Geld spart, aber nicht, dass man es so umverteilt. Finde ich nicht gut.
494
Melden
Zum Kommentar
avatar
Weltbürger
19.12.2025 09:42registriert März 2019
Das wär ja noch was, wenn mit dem zug reisen plötzlich günstiger ist als das flugzeug zu nehmen....
437
Melden
Zum Kommentar
