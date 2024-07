Wanderungen sollten für die zweite Hälfte der Woche geplant werden. Bild: keystone

Es geht weiter wie gehabt: Der Sommer wird von Gewittern durchzogen – hier drohen sie

Wer auf Sonne und warme Temperaturen hofft, muss sich noch bis Mitte Woche gedulden. Dann sorgt aber ein Hochdruckrücken für viel Sonnenschein und heisse Temperaturen.

Zwar fällt das Wetter bis Mittwoch nicht durchgehend ins Wasser, aber lokal muss schweizweit mit vielen Wolken und ein paar Regengüssen gerechnet werden, wie MeteoNews in einem Blogbeitrag schreibt.

Die Temperaturen liegen bis Mittwoch im Norden bei gut 25 Grad, etwas wärmer wird es im Süden und Westen der Schweiz.

Die Wetterprognosen für diese Woche: Vor allem ab Donnerstag wird es überall sonnig und warm. Bild: MeteoNews

Richtig schön wird es dann in der zweiten Hälfte der Woche. Die Prognosen sagen viel Sonne und vor allem heisse Temperaturen voraus. Am Samstag ist überall in der Schweiz mit über 30 Grad zu rechnen.

Grund für die sommerlichen Bedingungen ist gemäss MeteoNews ein Hochdruckdrücken. Am Donnerstag befindet sich dieser noch etwas westlich von uns, am Freitag «liegt die Achse dann ziemlich genau über uns und am Samstag etwas östlich der Schweiz», heisst es im Beitrag.

Am Freitag liegt ein Hochdruckrücken ziemlich genau über der Schweiz. Bild: MeteoNews

Wer also aufs Wochenende hin eine Wanderung geplant hat oder sich in der Badi abkühlen will, kann sich auf gute Bedingungen freuen. Einziger Wermutstropfen: Am Samstag könnten Quellwolken, die sich über den Bergen bilden, vereinzelt Hitzegewitter mit sich bringen, hier zeigen die Modelle aber unterschiedliche Voraussagen an.

Ebenfalls noch unsicher ist, wann und wo es am Sonntag zu Gewitter kommen könnte, auch hier zeigen die Modelle unterschiedliche Prognosen an. Dasselbe gilt für die Temperaturen, es dürfte am Sonntag aber nicht mehr ganz so heiss werden wie am Freitag und Samstag. (ome)