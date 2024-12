Eine Mischung aus Schnee und gefrorenem Pflotsch – so sah es am Morgen von Heiligabend 2024 in der Schweiz vielerorts aus. Bild: KEYSTONE

So selten sind weisse Weihnachten im Flachland wirklich

Weisse Weihnachten im Flachland – leider erfüllt sich der Traum nicht überall. Zwar liegt trotz Regen unter 600 Metern vielerorts noch etwas Schnee, aber so richtig verschneit ist es auch in diesem Jahr nur in den Bergen.

Philipp Reich Folge mir

Mehr «Schweiz»

Endlich wieder weisse Weihnachten im Flachland – doch leider reicht es nicht überall. Zwar hat es in der Nacht auf den 23. Dezember und dann auch tagsüber fast in der ganzen Schweiz bis in die Niederungen geschneit und im Mittelland lagen vielerorts 1 bis 5 Zentimeter der weissen Pracht. Doch im Verlauf des Tages dünnte die Schneedecke in den tiefsten Lagen wieder etwas aus, da der Schneefall vielerorts in Regen überging.

Auch in der Nacht auf Heiligabend gab es im Flachland weitere Schauer, meist in Form von Regen oder Schneeregen. Dennoch gibt es eine gute Nachricht: «Dort, wo es am Dienstagmorgen weiss ist, bleibt es weiss», schreibt SRF Meteo. Das heisst aber auch: «Sonst bleibt es grün, braun oder grau.»

«Dort, wo es weiss ist, bleibt es weiss. Sonst bleibt es grün, braun oder grau.» SRF Meteo

Doch wo liegt aktuell noch Schnee? Das SLF weist für die grösseren Schweizer Städte an Heiligabend folgende Schneehöhen aus:

Die Übersichtkarte zeigt, dass im ganzen Mittelland vereinzelt noch eine dünne Schneeschicht liegen kann. Doch selbst, wenn noch etwas Schnee übrig ist, fühlt es sich nicht wirklich an wie echte weisse Weihnachten. Zumindest, wenn die Kurzumfrage im Büro am Heiligmorgen als repräsentativ betrachtet wird. Dafür hat es für die watson-Mitarbeitenden zumindest unterhalb von 600 Meter schlicht zu wenig Schnee.

Wo in der Schweiz noch Schnee liegt Schneehöhe am 24. Dezember um 6:03 Uhr. bild: whiterisk

Dennoch werden die Weihnachten 2024 vielerorts als weisse Weihnachten in die Statistik eingehen. Dafür braucht es an einer Messstation an einem der drei Festtage nur mindestens eine Schneehöhe von einem Zentimeter.

Im Gegensatz zur romantischen Vorstellung von weihnächtlichem Schnee sind im Schweizer Mittelland weisse Weihnachten deutlich seltener als grüne. So lag in der Messperiode ab 1931 im zentralen und östlichen Mittelland der Schweiz in 60 Prozent der Jahre kein Schnee an den Weihnachtstagen. In der West- und Nordwestschweiz blieb es sogar in 75 Prozent der Jahre grün über die Weihnachtstage.

Zürich

In Zürich wird es zum ersten Mal seit 2010 statistisch weisse Weihnachten geben. Gemäss dem SLF lagen an der Messstation in Fluntern am 24. Dezember um 7 Uhr noch 5 Zentimeter Schnee. Und so sah das um 9 Uhr auf dem Webcam-Bild aus:

In unserer Tannenbaum-Grafik, die für jeden Weihnachtstag seit 1931 zeigt, wie viel Schnee jeweils lag, gibt dies einen halb-verschneiten Tannenbaum. So richtig weisse Weihnachten mit 10 oder mehr Zentimeter Schnee sind in Zürich äusserst selten. Vor 2010 gab es dies nur an 16 von insgesamt 237 Weihnachtstagen.

Die Skala:

Bern

Im etwas höher gelegenen Bern ist es an Weihnachten öfter weiss als in Zürich. Doch auch hier sind weisse Weihnachten eher die Ausnahme und nicht die Regel. Von 2011 bis 2023 gab es gar nur einen Weihnachtstag mit einer durchgehenden Schneedecke.

Basel

Das nur 261 Meter über Meer gelegene Basel kommt nur äusserst selten in den Genuss von weissen Weihnachten. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nur an sechs Festtagen 10 oder mehr Zentimeter Schnee.

Einsiedeln

Deutlich besser haben es die Bewohnerinnen und Bewohner von Einsiedeln, das im Alpenvorland auf 882 Metern über Meer liegt. Lange waren weisse Weihnachten häufiger als grüne, in den letzten Jahren scheint sich aber eine Trendwende vollzogen zu haben. Mitte der 2010er-Jahre gab es zumindest eine klar ersichtlich grüne Phase.

Davos

In noch höheren Lagen sind grüne Weihnachten selten. Davos auf 1600 m Höhe erlebt den Traum von wirklich weissen Weihnachten eigentlich jedes Jahr. Einzige Ausnahme seit Messbeginn 1931 war der extrem schneearme Dezember 2016. Am Morgen des 24. Dezember 2016 lag am Messstandort Davos kein Schnee. Am 25. Dezember waren es dann 3 Zentimeter und am 26. nur noch 1 Zentimeter.