«Lieber Herr Berset, 2G ist ein guter Realitäts-Check für Ungeimpfte ...»

Erstens kann es nicht schaden, wenn man für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben eine Immunisierung voraussetzt. Eine höhere Impfquote bedeutet weniger Hospitalisierungen , was wiederum weniger einschneidende Kontaktbeschränkungsmassnahmen, sprich Shutdowns, nötig macht.

Auffrischimpfungen sind in der Schweiz neu schon vier Monate nach der zweiten Impfung möglich. Dies kündigte Bundesrat Alain Berset am Freitag vor den Medien in Bern an.