Über 36'000 Hochzeiten wurden im letzten Jahr in der Schweiz geschlossen. Bild: Shutterstock

Das sind die beliebtesten Tage für Hochzeiten – einer ragt klar heraus

Schnapszahl-Daten sind bei Ehewilligen besonders beliebt. Am 25.05.2025 wird aber kaum ein neuer Hochzeit-Rekord aufgestellt. Schuld daran ist auch der Wochentag, wie unsere Auswertung zeigt.

Philipp Reich Folge mir

Mehr «Schweiz»

Schnapszahlen bringen Glück. Das glauben jedenfalls Paare, die sich bewusst an einem Schnapszahl-Datum das Ja-Wort geben. Zudem macht sich das Datum gut auf der Heiratsurkunde oder auf dem Ring. Und vergessen dürfte man es auch nicht so schnell.

Eine Schnapszahl ist eigentlich eine mehrstellige natürliche Zahl, die ausschliesslich durch identische Ziffern dargestellt wird. Also 555 zum Beispiel. Für Hochzeiten wird diese Definition aber gerne erweitert: Als Schnapszahl-Tage gelten oft auch Daten, die besonders leicht zu merken sind.

In diesem Jahr bietet sich für Paare mit Vorliebe für einfache Zahlenkombinationen der Mai besonders für die Wahl des schönsten Tages ihres Lebens an: Nach dem 2.5.25 und dem 5.5.25 steht nun mit dem 25.5.25 der «schnapszahligste» Tag des Jahres bevor.

Ob dieser Tag bei Heiratswilligen tatsächlich besonders beliebt ist, wird sich erst im nächsten Jahr zeigen, wenn das Bundesamt für Statistik (BFS) seine Auswertung der Hochzeitstage in der Schweiz updatet. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass Schnapszahlen seit Ende der 1980-Jahre hoch im Kurs stehen.

Die beliebtesten Hochzeitstage seit 1969

Das BFS führt eine Liste aller Hochzeiten seit 1969 in der Schweiz nach Tag der Eheschliessung. Dabei ragen sechs Tage heraus – es sind im weiteren Sinn allesamt Schnapszahlen-Tage.

Ein Tag überragt dabei alle anderen: Nie liessen sich in der Schweiz mehr Paare trauen als am 9.9.1999. Insgesamt 2496 Ehen wurden an diesem Tag auf einem Standesamt geschlossen. An einem durchschnittlichen Tag sind es 109.

Der zweitbeliebteste Tag war der 8.8.1988 mit 1954 Eheschliessungen. Dass mit dem 8.8.2008 ein weiterer 8. August auf dem Podest liegt, ist kein Zufall. Schliesslich gilt die 8 in vielen Kulturen als Glückszahl. Seltsam: In den 1970er-Jahren scheinen Schnapszahlen noch nicht allzu hoch im Kurs gelegen zu haben. Beim 7.7.1977 ist in der Grafik jedenfalls kein nennenswerter Ausschlag zu sehen, nur 496 Paare heirateten damals.

Nebst dem Datum spielt auch die Jahreszeit eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Hochzeitstages. So schaffte es der 12.12.2012 mit 955 Hochzeiten nicht einmal in die Top 50 der beliebtesten Hochzeitstage seit 1969. Noch schlechter schnitt der letzte reine Schnapszahl-Tag ab: Am 22.2.2022 heirateten 652 Paare, was lediglich Rang 552 auf der langen Bestenliste bedeutet.

Überhaupt scheinen Schnapszahl-Hochzeiten in den letzten Jahren an Beliebtheit eingebüsst zu haben. Der letzte grössere Ausschlag im Ranking konnte am 7.7.2017 festgestellt werden, seither hat sich kein Hochzeitstag mehr besonders hervorgetan.

Die beliebtesten Hochzeitstage des Jahres

Dass Daten mit identischer Ziffer im Tag und im Monat aber tatsächlich überdurchschnittlich populär sind, zeigt die Auswertung der beliebtesten Hochzeitsdaten im Jahreskalender. Die Diagonale der Schnapszahlen ist dabei klar erkennbar – allen voran der 8. August und der 9. September stechen mit jeweils über 14'000 Hochzeiten seit 1969 klar heraus. Auch der Valentinstag ist im Vergleich zu anderen Wintertagen überdurchschnittlich beliebt.

Zum Vergleich: Am 1. Januar heirateten seit Zählbeginn nicht einmal 200 Paare (197). Ebenfalls unbeliebt sind die beiden Weihnachtstage (112 Hochzeiten am 25. Dezember und 420 am 26. Dezember). An einem 29. Februar, den es in diesen 55 Jahren nur gerade 13 Mal gab, fanden immerhin 1863 Hochzeiten statt.

Dass die «Hochsaison» zum Heiraten in den wärmeren Monaten liegt, überrascht wenig. Die beliebtesten Monate dabei sind Mai und August. Dass die Sommerferien für eine Hochzeit aufgrund häufiger Abwesenheiten der potentiellen Gäste eher gemieden werden, ist logisch. Spannender ist dagegen, dass viele Paare den 13. jeden Monat offensichtlich meiden.

Warum der 14. August heraussticht, konnte nicht eruiert werden. Gut möglich, dass viele Paare eine «08/15-Hochzeit» am 15. August verhindern wollten. Nach dem 1. und 2. August fanden an diesem Augusttag am drittwenigsten Hochzeiten statt.

Die beliebtesten Hochzeitstage der Woche

Was die Wochentage angeht, gibt es einen klaren Gewinner: Fast zwei Drittel aller Ehen werden an einem Freitag geschlossen. Grund dafür dürfte sein, dass die meisten Standesämter am Freitag geöffnet haben und am Wochenende das eigentliche Hochzeitsfest ohne zusätzlichen Stress über die Bühne gehen kann.

Mit Abstand am wenigsten wird an einem Sonntag geheiratet. Nur gerade 5865 Hochzeiten fanden in den letzten 55 Jahren am letzten Tag der Woche statt. Das dürfte auch der Grund sein, warum es der 25.05.2025 – also der kommende Sonntag – trotz leicht einprägsamer Zahlenabfolge nicht an die Spitze der Liste mit den beliebtesten Hochzeitstagen schaffen wird.