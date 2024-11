Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Seit unserer Hochzeit haben wir keinen Sex mehr gehabt ...»

Frage von Riri_Lili:

Hallo zusammen

Ich bin seit drei Jahren verheiratet und liebe meinen Mann, aber wir führen eine sogenannte sexlose Ehe. Schon seit mehreren Jahren haben wir keinen Sex mehr, und ich weiss einfach nicht mehr weiter. Anfangs habe ich es auf den Stress und den Alltag geschoben, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir uns sexuell komplett entfremdet haben.

Ich habe versucht, das Thema anzusprechen, aber er sagt, dass Sex für ihn nicht so wichtig sei und es für ihn so stimmt. Für mich ist das aber ein grosses Problem. Ich möchte unsere Ehe nicht aufgeben, aber ich weiss nicht, wie ich diese Situation ändern kann. Wir hatten vorher auch nicht 3x am Tag Sex, aber schon so alle zwei Wochen. Und jetzt gar nicht mehr.

Ich traue mich nicht, ihm vorzuschlagen, dass wir unsere Ehe öffnen könnten – er ist ein sehr traditioneller Mensch und das würde ihn, denke ich, komplett überfordern und ihn noch weiter weg von mir treiben.

Ich habe mir sogar schon überlegt, ob ich ihn einfach heimlich betrügen soll – das würde ich natürlich nie machen, aber ich bin selbst erschrocken, dass ich solche Gedanken schon hatte ... Auf Dauer werde ich so auf alle Fälle nicht glücklich und ich kann es nicht mehr einfach unter den Teppich kehren. Dass wir keinen Sex mehr haben, belastet mich sehr.

Was würdest du in dieser Situation tun?

