«Als Tipp würde ich Folgendes geben: Brennweiten von 20 bis 85 mm mit einer sehr guten Lichtstärke von 1.8–2.8. Da die Lichter so weit weg sind und ziemlich sicher schwach leuchten, gehen Verschlusszeiten bis 20 Sekunden, natürlich je nach Brennweite. Die maximale Verschlusszeit ergibt sich aus der ‹Formel› 400:Brennweite= Verschlusszeit (z. B.: 400:85 mm = 4.7 sec). Dazu unbedingt den Weissabgleich manuell auf 4000K stellen und einen ISO-Wert von 5000 bis 10'000 benutzen. So werden die Nordlichter auf jeden Fall sichtbar und ein gutes Resultat ist sicher.»

Auf dem Bachtel und dem Hörnli im Kanton Zürich ist die Chance, die Polarlichter zu sehen, wegen der geringeren Höhe und der Nähe zu städtischen Gebieten geringer. Letzte Nacht reichte die Intensität der Polarlichter jedoch, dass sie auch dort gesehen werden konnten. Wenn du es also nicht mehr in alpine Höhen schaffst, könntest du auch dort dein Glück versuchen.

Vom Jungfraujoch aus ist die Mönchsjochhütte in etwa 45 Minuten zu Fuss zu erreichen. Diese befindet sich auf 3650 m ü. M. Allerdings ist sie keine Unterkunft für Berg-Unerfahrene. So schreibt jungfrau.ch, gutes Schuhwerk und sehr gute Fitness seien «unbedingt erforderlich».

Polarlichter leuchten am Schweizer Himmel – so selten sind sie bei uns

Zweitens solltest du in die Höhe, am besten auf einen Berggipfel. Dies, weil du möglichst weit Richtung Norden sehen können musst.

Das Spektakel von letzter Nacht war aussergewöhnlich: In der Schweiz waren Polarlichter sichtbar. Auch in der kommenden Nacht könnte man sie in der Schweiz wieder beobachten – doch man muss dafür in die Höhe.

Es ist wieder Rugby-Time – alles, was du zur WM in Frankreich wissen willst

Besorgter Physiotherapeut: «Weiss nicht, ob es den Beruf in 10 Jahren so noch geben wird»

Trotz Sommerwetter: Lidl startet Weihnachtsverkauf – und so reagieren Migros, Coop und Co.

Die Chefin der Pfannen-Firma Kuhn Rikon über falsches Kochen – und ihre USA-Expansion

Ihre Brat- und Kochpfannen stehen in zig Schweizer Küchen: Dorothee Auwärter führt in vierter Generation das Familienunternehmen Kuhn Rikon als Verwaltungsratspräsidentin. Im Gespräch verrät sie, wie sie die Firma in die Zukunft führen will – und wie sie auf sexistische Sprüche reagiert.

«Grüezi mitenand!»: Lockeren Schrittes erscheint Dorothee Auwärter am Empfang von Kuhn Rikon im zürcherischen Tösstal. Die 43-Jährige ist Verwaltungsratspräsidentin der Familienfirma, die bekannt ist für ihre Kochtöpfe und Bratpfannen. Auwärter vertritt die vierte Generation. Die Arbeit ist für sie ein Heimspiel: Sie lebt in Sichtnähe der Fabrik, und sie ist hier aufgewachsen. Sie kennt jede Ecke. «Als Kinder durften wir bei Regen früher in den leeren Lagerhallen Rollschuh fahren.» Nun trägt sie die Verantwortung für das Pfannen-Unternehmen und will es erfolgreich in die Zukunft führen.