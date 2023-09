Letzte Nacht beim Jungfraujoch. Bild: screenshot: roundshot.com

Polarlichter begeistern Schweiz – so selten sind sie bei uns

Raphael Bühlmann Folge mir

Letzte Nacht konnte man auch in der Schweiz Polarlichter bestaunen – ein aussergewöhnliches Phänomen. Bis nach Skandinavien waren sie mit sichtbar, je weiter nördlich, desto intensiver. Dabei war die Stärke aussergewöhnlich, wie MeteoNews auf Anfrage betont. Es sei nicht bekannt, dass sie je so stark gewesen seien. In Norddeutschland seien sie gewaltig gewesen.

Speziell sei auch, dass die Polarlichter bei uns nicht nur grün, sondern diesmal auch rot waren.

Gab's das schon mal?

Ja, auch in der Schweiz ist das Phänomen nicht unbekannt. Im letzten Winter bzw. Frühling habe man laut MeteoNews ein- bis zweimal Polarlichter sehen können. Hohe Berggipfel sind dafür jeweils eine gute Adresse, doch auch im Zürcher Oberland habe man sie sehen können.

Was braucht es dazu?

Polarlichter sind eigentlich kein Wetterphänomen, sie entstehen durch winzige Teilchen, die von der Sonne zu uns geschickt werden. Wenn diese Teilchen auf die Gase in unserer Erdatmosphäre treffen, beginnen sie zu leuchten und erzeugen die wunderschönen Lichter, die wir am Himmel sehen können. Mit dem Klimawandel hat das Phänomen nichts zu tun.

Wichtig sind vor allem zwei Faktoren, dass sie auch bei uns sichtbar sind: Einerseits braucht es aussergewöhnlich starken Sonnenwind, andererseits muss der Himmel klar sein, und zwar bis nach Nordeuropa. Weil die Polarlichter stärker werden, je weiter im Norden man sich befindet, sollte man nach Norden blicken.

Weiter kann einem die Lichtverschmutzung das Spektakel vermiesen. Es lohnt sich also, sich in höhere Lagen zu begeben. Hohe Berggipfel sind dazu ideal, je höher, desto besser.

«Saison» haben die Polarlichter jeweils im September und Oktober sowie im März.

Auch auf dem Säntis sah es letzte Nacht spektakulär aus. Bild: screenshot: roundshot.com

Kann ich sie kommende Nacht wieder sehen?

Ja, das könnte schon sein, wie MeteoNews sagt. Die Intensität des Sonnenwindes nehme zwar wieder ab, doch seien die Werte immer noch aussergewöhnlich hoch – auch in der kommenden Nacht könnte man die Polarlichter also wieder sehen.